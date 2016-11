TNT Film 14:10 bis 15:55 Thriller Hexenkessel USA 1950 20 40 60 80 100 Merken Dr. Eugene Ferguson, ein amerikanischer Arzt und seine Frau befinden sich im Urlaub in Lateinamerika, als in ihrem Reiseland eine Revolution ausbricht. Ferguson wird kurz darauf zum Diktator des Landes gebracht, da dieser eine lebensrettende Operation benötigt. Der Rebellenführer Roland Gonzales entführt daraufhin Fergusons Frau und fordert, dass Eugene bei seiner Operation einen Fehler begeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cary Grant (Dr. Ferguson) José Ferrer (Diktator) Ramon Novarro (Colonel Adragon) Paula Raymond (Dr. Fergusons Frau) Signe Hasso (Frau des Diktators) Gilbert Roland (Sam Proctor) Leon Ames (Gonzales) Originaltitel: Crisis Regie: Richard Brooks Drehbuch: Richard Brooks Kamera: Ray June Musik: Miklós Rózsa