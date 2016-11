ARD alpha 03:15 bis 03:30 Dokumentation alpha-Centauri Was ist dran am Marsgesicht? D 2016-11-29 04:30 16:9 Live TV Merken Gibt es Außerirdische? Wie dünn war die Ursuppe? Und wie sieht eigentlich die Zukunft des Universums aus? Manchmal wissen nur Experten wie der Astrophysiker Harald Lesch weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Harald Lesch Originaltitel: alpha-Centauri

