ARD alpha 20:15 bis 21:00 Diskussion alpha-Forum: Heike Kahl D 2015 16:9

Nach ihrer Karriere als Eisschnellläuferin war Heike Kahl wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Künste in Berlin und Schulentwicklungsplanerin beim Berliner Senat für Schule, Berufsausbildung und Sport. Seit 1994 ist sie Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.

"Wir befassen uns mit Kindern und Jugendlichen, die von vornherein nicht auf der Sonnenseite sind, die aber tatsächlich so viele Talente mitbringen, dass sie auch weiterkommen, wenn man ihnen den Raum gibt, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, sich mit ihren eigenen Kompetenzen einzubringen. Wir arbeiten auch strikt stärkeorientiert, d. h. wir fragen nicht: 'Was kannst du nicht?', sondern wir sagen immer: 'Mach doch mal deinen Rucksack auf, was ist denn da alles drin? Lass uns doch mal schauen!' Wenn man so vorgeht, dann entfalten sich auch bei diesen Kindern Talente und Möglichkeiten, von denen wir manchmal selbst überrascht sind." Heike Kahl

Moderation: Sabrina Staubitz
Gäste: Heike Kahl