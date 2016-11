ARD alpha 18:15 bis 18:30 Bildungsprogramm Sprachebenen - informal, familiar register Schulfernsehen, Deutschland 2015 D 2016-11-30 07:45 16:9 Live TV Merken Die Filme behandeln Themen, die für das Abitur und die Fachhochschulreife prüfungsrelevant sind. Die Lernfilme sind moderiert und zeigen die Lernschritte anhand von Beispielen in der Realität. Die Inhalte wurden von den führenden Fachdidaktikern entwickelt. Die Filme werden in der Lernplattform alphaLernen durch zahlreiche multimediale Ergänzungen vertieft, wie interaktive Anwendungen und exemplarische Übungen. Die Inhalte bilden auch die Grundlage für den Telekolleg-Kurs. alphaLernen erklärt, was Sprachebenen sind und wann man welche Sprachebene einsetzen sollte. Dana ist mit einem Londoner Fotografen unterwegs im Osten der Stadt, wo Streetart und Graffiti die Wände überziehen. Lässig geht es hier nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Sprache zu. Aber wann kann man sich wie umgangssprachlich ausdrücken und wie klingt überhaupt umgangssprachlich? alphaLernen verrät die wichtigsten sprachlichen Mittel der informellen Sprachebene. In ihrer Kolumne verrät Dana, was hinter den üblichen englischen Begrüßungsformeln steckt und welche Besonderheiten es beim SMS-Schreiben gibt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sprachebenen - informal, familiar register