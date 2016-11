3sat 20:15 bis 21:45 Thriller Tod in den Bergen A, D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Aus Sehnsucht nach einem beschaulichen Leben inmitten atemberaubender Gebirgslandschaft hat "Schnell ermittelt"-Star Ursula Strauss den Trenchcoat gegen den Arztkittel getauscht. Zwei mysteriöse Todesfälle und eine Behörde, die beharrlich wegschaut, wecken jedoch erneut ihre kriminalistische Neugier. - Topbesetzter Heimatkrimi mit der Crème de la Crème der österreichischen Publikumslieblinge. Beim Bergsteigen auf abgesperrtem Gelände entdeckt die junge Ärztin Clara Lang eine mumifizierte Leiche. Offenbar liegt der Tote schon jahrelang im Eis. Um wen es sich dabei handelt, weiß unten im Tal angeblich niemand. Als Claras Freund David den Fundort näher inspizieren will, verunglückt auch er tödlich. Clara ist am Boden zerstört, zumal sich die Anzeichen mehren, dass David ermordet wurde. Von den Behörden im Stich gelassen, streckt Clara auf eigene Faust ihre Fühler aus und beginnt zu ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Clara Lang) Robert Atzorn (Jan Tanner) Fritz Karl (Hannes Bucher) Wolfram Berger (Gregor Lang) Felix Eitner (David Tanner) Andreas Lust (Raffael) Ulli Maier (Maria Knapp) Originaltitel: Tod in den Bergen Regie: Nils Willbrandt Drehbuch: Wolfgang Brandstetter, Maja Brandstetter Kamera: Michael Schreitel Musik: Jürgen Ecke Altersempfehlung: ab 12