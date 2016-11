Niederlande 1 22:20 bis 23:00 Sonstiges De Rijdende Rechter Groen zien NL 2016 HDTV Merken Buurmannen Tinus van der Weide en Reyer van den Bosch gaan ondanks hun verschillen prima met elkaar om. Tot Reyer wel heel lang wacht met het snoeien van zijn heg. En ook al staat die heg helemaal aan de overkant van het weiland van Tinus, het irriteert 'm mateloos dat er niks gebeurt. Als hij uiteindelijk verhaal gaat halen bij Reyer en vraagt waarom hij zijn heggen en bomen niet onderhoudt, schiet dat volledig in het verkeerde keelgat van Reyer. Hij roept dat hij zijn groen snoeit op het moment dat het hém uitkomt. En die reactie is nu precies de druppel die bij Tinus de emmer doet overlopen. Meester John Reid komt tussenbeide en lost de zaak op. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jetske van den Elsen Originaltitel: De Rijdende Rechter