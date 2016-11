Motorvision.TV 06:00 bis 06:55 Reportage Report Oldtimer Grand Prix D 2009 Stereo 16:9 Merken Beim Oldtimer Grand Prix am Nürburgring werden weder Mensch noch Maschine geschont und Motorvision TV ist hautnah dabei: Wir begleiten wagemutige Alfa-Enthusiasten, die sich beim Marathon-Rennen in ihrem GTA zum ersten Mal auf die berüchtigte Nordschleife wagen. Rennfahrer Patrick Simon trotzt für uns bei der Youngtimer Trophy im 28 Jahre alten Scirocco den Angriffen von Porsche RSR und BMW M3 und wir fiebern mit, wenn die monströsen CanAm Boliden beim Orwell Supersportscup ihre achteinhalb Liter Hubraum auf der Grand-Prix Strecke voll ausschöpfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Report

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 287 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 47 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 47 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 47 Min.