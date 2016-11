Spiegel TV Wissen 02:45 bis 03:40 Dokumentation Die Wahrheit über Kalorien GB 2015 Merken Kalorien - wir brauchen sie, wir zählen sie, wir verfluchen sie. Doch was sind Kalorien, wie kommen sie in unser Essen, und wie werden wir sie wieder los? Fertiggerichte sind eine bequeme Alternative, wenn die Zeit zum Kochen fehlt. Und ein Blick auf die Verpackung verrät uns zuverlässig, auf wie viele Kalorien wir uns einlassen. Aber ist das tatsächlich so? Dr. Chris van Tulleken geht der Frage nach, wie die Kalorienangaben auf den Verpackungen von industriell gefertigten Gerichten zustande kommen und wie präzise sie sind. Drei Familien versuchen, ein üppiges Frühstück im Fitnessstudio, bei der Hausarbeit und beim Nichtstun abzubauen - mit überraschenden Ergebnissen. Erstaunliche Tipps und Tricks, Kalorien zu reduzieren, ohne Genuss einbüßen zu müssen, runden diese faszinierende Dokumentation ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dr. Chris van Tulleken Originaltitel: The Truth About...

