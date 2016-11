Spiegel TV Wissen 12:05 bis 12:55 Dokumentation Walking the Nile - Zu Fuß ins Abenteuer Afrika GB 2014 Merken Der britische Abenteurer Levison Wood begibt sich auf eine Reise, die vor ihm noch keiner gewagt hat: Er will zu Fuß dem Nil von seiner Quelle bis zum Mittelmeer folgen. Die über 6700 Kilometer lange Wanderung führt ihn durch Ruanda, Tansania, Uganda und den Sudan bis nach Ägypten. Zusammen mit seinem Führer Boston macht er sich auf den Weg und stößt dabei nicht nur auf Krokodile... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Walking the Nile