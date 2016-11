Junior 15:15 bis 15:25 Kinderserie Das Haus Anubis Neu im Haus Anubis D 2009 Stereo 16:9 Merken Nina, die Neue auf dem Internat, fühlt sich an ihrem ersten Tag im Haus Anubis noch nicht so richtig wohl. Während die anderen noch in der Schule sind, zeigt ihr der unfreundliche Hauswart Victor ihr neues Zuhause. Was sie nicht weiß: Ihr Zimmer gehörte vorher Linn, der besten Freundin von Mitschülerin Luzy. Und die ist spurlos verschwunden. Das erste Zusammentreffen mit den anderen fällt darum nicht gerade herzlich aus. Luzy, die sich große Sorgen um ihre Freundin Linn macht, würde die verschüchterte Nina am liebsten direkt wieder rausschmeißen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Féréba Koné (Mara Minkmar) Marc Dumitru (Magnus von Hagen) Florian Prokop (Felix Gaber) Kristina Schmidt (Nina) Franziska Alber (Delia) Daniel Wilken (Daniel) Karim Günes (Kaya) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Bart Van Leemputten Altersempfehlung: ab 6