Junior 12:15 bis 12:40 Trickserie Anne mit den roten Haaren Abschied von Anne J 1979 Stereo Merken Als Anne erfährt, dass Gil ihretwegen auf seinen Lehrerposten in Avonlea verzichtet hat, sucht sie nach einer Gelegenheit, sich zu bedanken. Die beiden entdecken, dass sie sich viel zu sagen haben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata, Kenichi Baba Drehbuch: Osamu Takahata Musik: Shigeto Moori