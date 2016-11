RTL Crime 03:05 bis 03:55 Krimiserie Cagney & Lacey Die Neue USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 13: Die Männer des 14. Reviers sind begeistert. Es gibt eine neue Kollegin: Diana Tourneur. Cagney und Lacey sind nicht so erfreut, ihnen wird die Neue vom Chef zugeteilt. Noch weniger begeistert sind Mary Beth und Chris darüber, dass ihre neue Kollegin die einzige Zeugin bei einem Mordfall nach einem Hotelbrand massiv unter Druck setzt und damit verschreckt. Cagney und Lacey bitten Samuels, Diana Tourneur von dem Fall abzuziehen. Die Neue will ihren Kolleginnen nun erst recht beweisen, was in ihr steckt. Sie ermittelt auf eigene Faust und bringt sich damit in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Sidney Clute (Det. La Guardia) Martin Kove (Det. Isbecki) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Peter Levin Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Jeffrey Lane Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

