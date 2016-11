RTL Crime 20:15 bis 21:00 Serien Odyssey Timbuktu USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 10: Bob findet seine Mutter tot auf und macht Ruby für ihren Tod verantwortlich. Harrison, der sich mittlerweile in Ruby verliebt hat, versucht, Bob zu beruhigen. Peter versucht nach wie vor, über Imam Khulus an Yusuf Qasim heranzukommen. Sie treffen sich, und Yusuf engagiert Peter als seinen Anwalt. Als Yusuf ihn zu einem zweiten Treffen im Central Park bestellt, kann Peter nur noch ohnmächtiger Zeuge werden, als Yusuf Qasim Senator Darnell erschießt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Friel (Odelle Ballard) Peter Facinelli (Peter Decker) Jake Robinson (Harrison Walters) Jim True-Frost (Ron Ballard) Sadie Sink (Suzanne Ballard) Omar Ghazaoui (Aslam) Treat Williams (Stephen Glen) Originaltitel: American Odyssey Regie: Jamie Payne Drehbuch: Adam Armus Altersempfehlung: ab 16