RTL Crime 08:40 bis 09:25 Actionserie The Glades Haben Sie das von Lori gehört? USA 2013 16:9 Dolby Digital Merken 4. Staffel, Folge 9: Die erste professionelle weibliche Jai-Alai Spielerin wird ermordet in einer Wäschetonne gefunden. Jim muss zunächst herausfinden, warum dieser alte spanische Ballsport dem Besitzer der Sportanlage Millionen einbringt, bevor er den Mord aufklären kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Dr. Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Marilu Henner (Joan Longworth) Originaltitel: The Glades Regie: Ron Underwood Drehbuch: Lois Johnson Kamera: Jaime Reynoso Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6