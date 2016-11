RTL Crime 05:45 bis 06:35 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Unsichtbare Bedrohung Unsichtbare Bedrohung USA 1995-2005 Merken 2. Staffel, Folge 1: Eine erfolgreiche Geschäftsfrau wird an ihrem Arbeitsplatz brutal ermordet. Die Ermittler untersuchen, ob der Täter ein ehemaliger Angestellter war oder ob es sich um einen fehlgeschlagenen Überfall handelt. Doch dann taucht ein Zeuge auf, der behauptet, dem Mordopfer an jenem Tag 1.000 US-Dollar gegeben zu haben. Das Geld wurde allerdings nie gefunden. Musste die Geschäftsfrau wegen des Geldes sterben? Ein frisch verliebtes Paar ist auf der Suche nach dem ersten gemeinsamen Heim. Doch als die beiden das Musterhaus ihrer Träume betreten, ist weit und breit kein Immobilienmakler zu sehen. Augenblicklich ist den beiden klar, dass hier etwas nicht stimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 287 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 47 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 47 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 47 Min.