Niederlande 2 20:25 bis 21:20 Sonstiges Brandpunt NL 2016 HDTV Merken Met: Vechthonden. Vechthonden zijn populairder dan ooit. En gevaarlijker, omdat ze doorgefokt worden tot ware vechtmachines, die gewoon op straat rondlopen. Met alle ernstige gevolgen vandien. * Profiel Hugo Borst. Voetbaljournalist Hugo Borst heeft met zijn manifest over de zorg heel wat losgemaakt: hij loopt in politiek Den Haag inmiddels de deur plat. Waar komt die gedrevenheid van deze voetbaljournalist vandaan? *Mosul. Aart Zeeman is in Mosul, Irak. Daar wordt hard gevochten om IS te verdrijven. Een reportage over de slag om Mosul. In Google-Kalender eintragen Moderation: Henk van der Aa, Sacha de Boer, Liesbeth Staats, Aart Zeeman Originaltitel: Brandpunt