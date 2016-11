Niederlande 2 14:30 bis 15:20 Sonstiges Spoorloos Wijst mijn moeder mij af? NL 2016 HDTV Merken Selina werd geboren in Indonesië, maar ze groeide op in België. Haar Vlaamse moeder leerde ooit een Indonesische zeeman kennen, die met z'n schip België aandeed. De ouders van Selina kregen samen twee zoons, maar wilden graag ook nog een kind adopteren. Via zijn familie in Indonesië komt Selina's vader in contact met iemand die hun wens kan vervullen. En zo komt Selina in België terecht. Selina weet dat haar biologische moeder Jamsiah zeventien jaar was toen ze zwanger raakte. Jamsiah was weliswaar getrouwd met de vader van haar kind, maar die liet haar in de steek. Selina is zelf op zoek gegaan naar haar biologische moeder, maar de uitkomst was zeer onbevredigend. De man die voor haar op pad ging in Indonesië beweert dat hij de moeder gevonden heeft. Ze zou niet geïnteresseeerd zijn in een ontmoeting met haar dochter. Selina en haar ouders twijfelen eraan of dit verhaal werkelijk waar is. Ze hopen dat Spoorloos het echte verhaal boven tafel kan krijgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Derk Bolt Originaltitel: Spoorloos