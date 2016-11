Niederlande 2 11:25 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2016 HDTV Merken Met: Het afgelopen jaar was geen fijn jaar voor de opiniepeilers: zowel bij de Brexit als bij de verkiezing van Trump hadden vrijwel alle gerenommeerde peilers het mis. Hebben peilingen nog wel zin? Aan tafel: Sywert van Lienden en Maurice de Hond. * Tom Ford is niet alleen een succesvolle modeontwerper. Zeven jaar geleden kwam zijn debuutfilm A Single Man uit. Nu is Nocturnal Animals verschenen. Gijs Scholten van Aschat en Barry Atsma zagen de film. * Vandaag verschenen: de BBC 'Sound of 2017 Longlist'. Welke muzikale acts hebben grote kans om komend jaar door te breken? We bespreken het met Frank van der Lende, Eva Cleven en Angelique Houtveen. * Muziek is er van The Kik. * Tafeldame is Fidan Ekiz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door