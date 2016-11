Mammut Manni erklärt sich widerwillig bereit, dem nervigen Faultier Sid bei einer Mission zu helfen: Das Plappermaul will ein Menschenkind zu dessen Familie zurückbringen. Säbelzahntiger Diego schließt sich ihnen an. Unterwegs müssen die Urviecher viele Abenteuer bestehen. - Ein Faultier mit Otto-Waalkes-Stimme und ein Nagetier als genialer Running Gag heizen der Eiszeit kräftig ein. Über 7 Millionen Zuschauer in Deutschland fieberten mit. In Google-Kalender eintragen