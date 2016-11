Discovery Channel 00:05 bis 00:50 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Blut und Schmerzen USA 2015 Stereo 16:9 Merken 500 Kilometer nordwestlich von Dutch Harbor an Bord der Cape Caution: Kapitän "Wild" Bill Wichrowski hat seine Fangquote fast erreicht. Es fehlen nur noch wenige Tonnen bis zum nächsten Etappenziel. Doch es gibt ein Problem! Greenhorn John leidet an einer hässlichen Entzündung in der Hand - denkbar schlechte Voraussetzungen, um an Deck kräftig mit anzupacken. So leicht schickt der Captain allerdings kein Crew-Mitglied in die Zwangspause. John wird kurzerhand zum Hausmädchen im Innendienst degradiert! Auch auf der Wizard kursieren körperliche Gebrechen: Neuzugang Rigel geht mit seiner künstlichen Kniescheibe zu Boden - und stellt damit die Nerven von Kapitän Keith Colbur In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Jake Anderson (Himself - Captain: Saga) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Amy Majors (Herself - Greenhorn: Wizard) Roger Schlosstein (Himself - Deckhand: Wizard) Bill Wichrowski (Himself - Captain: Cape Caution) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12