Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokumentation Die Abalonen-Taucher NZ 2015 Stereo 16:9

Weniger Haie, mehr Abalonen: David Buckland will in den Gewässern von Down Under zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Der Australier hat Nitrox mit an Bord. Mit diesem Stickstoff-Sauerstoff-Gemisch kann er länger und tiefer tauchen als sonst - maximal bis auf 26 Meter. In diesen Regionen trifft man seltener auf gefährliche Raubfische, sprich: "Bucky" ist bei der Arbeit geschützter. Zudem locken am Meeresgrund unberührte Seeohrenbänke, die bis dato noch niemand entdeckt hat. Das ist zumindest die Theorie.

Originaltitel: Abalone Wars