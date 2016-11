Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokumentation Verrückt nach Tornados Die stürmischsten Momente 3 USA 2011 Stereo 16:9 Merken Wo sie forschen, bleibt kein Stein auf dem anderen: Ausgerüstet mit Hightech-Messinstrumenten und gepanzerten Spezial-Autos wagen sich Sturmjäger wie Reed Timmer und Sean Casey mitten in gewaltige Tornados hinein. Doch die Sturm-Saison 2011 ist selbst für die erfahrenen Männer ein harter Schlag. Innerhalb weniger Tage wüten hunderte Tornados in zahlreichen Bundesstaaten der USA. Viele Menschen verlieren dabei ihr Leben. Die Schäden summieren sich auf Milliarden Dollar. Von Kansas über Missouri bis nach Oklahoma: Diese Dokumentation lässt die dramatischsten Momente des Katastrophenjahres 2011 Revue passieren, zeigt die spektakulärsten Bilder und die wichtigsten Entdeckungen der ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Storm Chasers