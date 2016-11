Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Siberian Cut - Holzfäller am Limit Russisches Roulette GB 2014 Stereo 16:9 Merken Sean Vann setzt in der Taiga alles auf eine Karte. Der Holzfäller will sich in Russland einen Lebenstraum erfüllen und dort einen eigenen Betrieb auf die Beine stellen. Deshalb hat er zwei hochmoderne Forstmaschinen gemietet, die jeweils eine halbe Million Dollar kosten und doppelt so schnell Bäume fällen, wie die meisten anderen Maschinen, die in Sibirien im Einsatz sind. Außerdem hat er vier Amerikaner mit in die Wildnis gebracht, die ihn dort tatkräftig unterstützen. Bei der Ankunft in Krasnojarsk erleben die Männer, was sie in Zukunft erwartet: Dunkelheit und eisige Temperaturen von nahezu minus 40 Grad. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Siberian Cut Altersempfehlung: ab 12