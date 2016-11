Discovery Channel 08:35 bis 09:20 Dokumentation Everest: Spiel mit dem Tod Gefährliche Krise USA 2007 Stereo Merken Die Gerüchteküche brodelt, und einige Team-Mitglieder gehen davon aus, dass der Engländer David Tait und sein nepalesischer Sherpa Phurba Tashi schon auf dem Rückweg zum Camp sind. Bevor die anderen Bergsteiger zum Gipfel aufbrechen, hält Expeditionsleiter Russel Brice noch eine Ansprache vor seiner Truppe. Neben aufmunternden Worten mahnt er auch zur Vorsicht und betont, dass seine Anweisungen in jedem Fall befolgt werden müssen. Als Tim Medvetz durch seine provokante Verspätung die gesamte Expedition erneut gefährdet, will Russel ihm aus dem Team werfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Everest: Beyond The Limit Altersempfehlung: ab 6