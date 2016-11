Discovery Channel 05:55 bis 06:15 Dokumentation Smart Science - Gewusst wie Kugelsichere Westen USA, D 2015 Stereo 16:9 Merken Kann ein mit Cola gefüllter Pappbecher eine Windschutzscheibe zum Zerbrechen bringen? Wie macht man mit einer Taschenlampe Feuer? Lässt sich ein Bankautomat aufsprengen? Max von Thun begibt sich mitten hinein in actionreiche Experimente. Ob im Stunt-Flugzeug, im Drift-Auto oder auf dem größten Containerschiff der Welt - Max von Thun ist mit vollem Körpereinsatz dabei, um mit Experten herauszufinden, wie diese abenteuerlichen Sachen funktionieren. Die Serie lüftet außerdem Geheimnisse rund um die Herstellung der Testobjekte und gibt exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Fabriken und Manufakturen. Dafür wird mit Ausschnitten aus der erfolgreichen US-Serie "How Do They In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Smart Science - Gewusst wie

