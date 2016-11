Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Überfall auf die Ponderosa USA 1964 Merken Während der Abwesenheit der Cartwrights trifft Leutnant Bancroft mit dem verhafteten Bankräuber Hewitt auf der Ponderosa ein. Da der Gangster verletzt ist, gewährt Bens Neffe Will ihnen Unterkunft. Hewitts Bande will ihren Boss befreien und überfällt die Ranch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Guy Williams (Will Cartwright) Scott Marlowe (Lee Hewitt) Corey Allen (Lt. Bower) Originaltitel: Bonanza Regie: John Florea Drehbuch: David Dortort, Peter Packer Kamera: Haskell B. Boggs Musik: David Rose