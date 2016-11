Sky Nostalgie 07:35 bis 09:15 Drama Christine F, I 1958 20 40 60 80 100 Merken Arthur Schnitzlers Bühnenstück "Liebelei" wurde bisher viermal für das Kino verfilmt, 1958 von dem französischen Regisseur Pierre Gaspard-Huit. "Christine" so der Filmtitel führt den Zuseher in das kaiserliche Wien um die Jahrhundertwende. Die strenge k.u.k.-Klassengesellschaft mit ihrer Doppelmoral wird eine junge Liebe tragisch scheitern lassen. Romy Schneider und Alain Delon spielen die Hauptrollen in dem bewegenden Melodram aus den beiden wurde übrigens nach Dreharbeiten auch privat ein Paar! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Christine Weiring) Alain Delon (Franz Lobheiner) Carl Lange (Baron Eggersdorf) Micheline Presle (Baronin Eggersdorf) Jean-Claude Brialy (Theo Kaiser) Fernand Ledoux (Weiring) Josef Egger (Hausmeister) Originaltitel: Christine Regie: Pierre Gaspard-Huit Drehbuch: Pierre Gaspard-Huit, Georges Neveux, Hans Wilhelm Kamera: Christian Matras Musik: Georges Auric Altersempfehlung: ab 16