Sky Sport 1 17:00 bis 19:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Celtic Glasgow - Borussia M'gladbach, Gruppenphase 3. Spieltag, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Merken Viel riskiert und doch nicht belohnt. Nach der 0:4-Pleite bei Manchester City musste sich Borussia Mönchengladbach auch am zweiten CL-Spieltag geschlagen geben. Allerdings waren die "Fohlen" bei ihrer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Barcelona extrem nah an der großen Sensation dran. "Die Spieler haben alles gegeben. Wir können wirklich stolz sein", lobte Gladbach-Sportdirektor Max Eberl sein Team. Am dritten Spieltag trifft der VfL in Glasgow auf Celtic und hofft auf die ersten Königsklassen-Punkte. Im beeindruckenden Celtic Park muss André Schuberts Mannschaft jedoch nicht nur gegen "The Bhoys" bestehen, sondern auch gegen rund 60.000 frenetische Schotten. Kommentar: Wolff Fu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League