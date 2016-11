Sky Sport 1 15:00 bis 17:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League FC Bayern München - PSV Eindhoven, Gruppenphase 3. Spieltag, Mittwoch Stereo 16:9 HDTV Merken Was die Bayern in Runde 2 in Madrid erlebten, kam ihnen irgendwie bekannt vor. Und es gefiel ihnen nicht. Denn wie im April beim Halbfinal-K.-o. gegen Atlético unterlagen sie mit 0:1. "Es war keine gute Leistung", stellte Coach Carlo Ancelotti grantig fest. Den Part des Gelassenen übernahm Sky Experte Lothar Matthäus: "Natürlich war es nicht der FC Bayern, den wir gerne gesehen hätten. Es fehlt ein bisschen die Leichtigkeit und man hat noch etwas zu tun. Aber man hat noch ein bisschen Zeit, bis es in den entscheidenden Wochen um die Titel geht." Davor wartet u.a. auch der Doppelpack gegen Eindhoven. Ein Gegner, der zuletzt nicht eben furchterregend auftrat: 2:2 in Rostow ... Kommentar:. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League