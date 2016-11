Sky Atlantic HD 03:00 bis 03:55 Krimiserie Aquarius While My Guitar Gently Weeps USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Charlie Manson (Gethin Anthony) sucht nach Emma (Emma Dumont) und bricht in Sam Hodiaks (David Duchovny) Wohnung ein. Brian Shafe (Grey Damon) hat immer mehr Probleme mit seiner Drogensucht, seine Frau Kristin (Milauna Jackson) steht ihm bei und sucht nach Hilfe. - Cop-Krimi meets Summer of Love: außergewöhnlicher Serientrip, der Zeitgeschichte mit Fiktion verwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Sam Hodiak) Gethin Anthony (Charles Manson) Emma Dumont (Emma Karn) Claire Holt (Charmain Tully) Grey Damon (Brian Shafe) Brían F. O'Byrne (Ken Karn) Milauna Jackson (Kristin Shafe) Originaltitel: Aquarius Regie: Jonas Pate, Jon Amiel, Roxann Dawson Drehbuch: John McNamara, Alexandra Cunningham, David Reed Kamera: Lukas Ettlin, Michael Stecher Altersempfehlung: ab 16

