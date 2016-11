Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Fantasyserie Game of Thrones Der Weg der Züchtigung USA, GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tyrion Lannister (Peter Dinklage), bekommt von seinem Vater Tywin (Charles Dance), der neuen Hand des Königs, neue Verantwortung zugewiesen - und ist wenig begeistert. Jon Schnee (Kit Harington) wird unterdessen zum mächtigen Berg "Die Faust der ersten Menschen" gebracht. Und Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) macht einen doppelbödigen Deal mit seinen Kidnappern um Brienne von Tarth (Gwendoline Christie) vor einer Vergewaltigung zu bewahren. - Das gefeierte, preisgekrönte Fantasyserien-Event über blutige Machtkämpfe von sieben Königshäusern des Kontinents Westeros. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Originaltitel: Game of Thrones Regie: David Benioff Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Matthew Jensen Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16