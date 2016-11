Sky Atlantic HD 12:00 bis 12:30 Comedyserie Veep - Die Vizepräsidentin Geiseln USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken US-Vizepräsidentin Selina (Julia Louis-Dreyfus) ärgert sich mal wieder über den Präsidenten. Ihrer Meinung nach kümmert sich Schauspieler Sean Penn mehr um die Geiselnahme in Usbekistan als die US-Regierung. Beim Besuch einer Marine-Basis will sie ein Zeichen setzen und ein resolutes Vorgehen fordern. Vor Ort muss sie jedoch feststellen, dass das Verteidigungsministerium ihren Besuch gar nicht angekündigt hat. - Preisgekrönte Comedyserie um den absurden Politik-Alltag einer unterforderten US-Vizepräsidentin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Louis-Dreyfus (Selina Meyer) Anna Chlumsky (Amy Brookheimer) Tony Hale (Gary Walsh) Reid Scott (Dan Egan) Timothy Simons (Jonah Ryan) Matt Walsh (Mike McLintock) Sufe Bradshaw (Sue Wilson) Originaltitel: Veep Regie: Chris Addison Drehbuch: Sean Gray, Armando Iannucci Musik: Christopher Willis, Rupert Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12