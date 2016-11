Irak, 1990: Am Vorabend des Golfkrieges landet ein Team des US-Nachrichtensenders CNN um Robert Wiener (Michael Keaton) und Ingrid Formanek (Helena Bonham Carter) in Bagdad. Während sie mit logistischen, technischen und politischen Herausforderungen kämpfen, müssen sie auch gegen die Konkurrenz bestehen. Bis die anderen Sender Bagdad verlassen. Nur Wiener und sein Team harren aus, um die Story ihres Lebens zu liefern. - Reporter im Kreuzfeuer: Packendes, starbesetztes Kriegsdrama, prämiert mit drei Emmys. In Google-Kalender eintragen