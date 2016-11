Mit einem durch Willenskraft gesteuerten Zweitkörper soll der gelähmte Ex-Soldat Jake (Sam Worthington) den paradiesischen Planeten Pandora erkunden. Dort verliebt er sich in die Eingeborene Neytiri (Zoe Saldana). Doch die Idylle ist bedroht: Die Menschen zerstören Pandoras Natur für Rohstoffe. In der bevorstehenden Schlacht muss sich Jake entscheiden, auf welcher Seite er steht. - James Camerons Sci-Fi-Megahit: grandiose Action, verblüffende virtuelle Welten und eine intergalaktische Lovestory. 3 Oscars. In Google-Kalender eintragen