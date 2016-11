Sky Emotion 02:45 bis 04:35 Drama The Illusionist USA, CZ 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wien, Ende des 19. Jahrhunderts. Der Zauberer Eisenheim (Edward Norton) fasziniert das Publikum mit seinen scheinbar übernatürlichen Fähigkeiten. Doch Kronprinz Leopold (Rufus Sewell) ist der Magier ein Dorn im Auge. Der Adelige versucht ihn als Betrüger zu entlarven. Aber auch der Magier hat noch eine Rechnung mit Leopold zu begleichen: Die Verlobte des Kronprinzen, Sophie (Jessica Biel), war einst Eisenheims Kindheitsliebe und jetzt will er sie zurückerobern. - Düsterer Historien-Thriller mit großartigem Ensemble, in dem die Grenzen zwischen Magie und Realität verschwimmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Norton (Eisenheim) Paul Giamatti (Inspektor Uhl) Jessica Biel (Sophie) Rufus Sewell (Kronprinz Leopold) Eddie Marsan (Josef Fischer) Jake Wood (Jurka) Aaron Johnson (junger Eisenheim) Originaltitel: The Illusionist Regie: Neil Burger Drehbuch: Neil Burger Kamera: Dick Pope Musik: Philip Glass Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 384 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 114 Min. Scarlett

Liebesfilm

Tele 5 02:30 bis 04:00

Seit 54 Min.