Classica 03:15 bis 04:05 Musik Mozart, Klavierkonzert Nr. 26 D-Dur KV 537 "Krönungskonzert" A, D 1997 Stereo 16:9 Merken Robert Levin und die Academy of Ancient Music unter der Leitung von Christopher Hogwood spielen das Klavierkonzert Nr. 26 D-Dur KV 537 "Krönungskonzert" von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Diese Aufnahme entstand im Februar 1997 im Mozarteum Salzburg. Mozart schrieb fast alle Klavierkonzerte für den eigenen Gebrauch, denn er zählte zu den glänzendsten Virtuosen seiner Zeit. Die Uraufführung des Konzerts KV 537 fand im April 1789 in Dresden statt, als Mozart auf der Reise nach Berlin war. Im Oktober 1790 spielte er es anläßlich der Krönung Leopolds II. zum Herrscher des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation in Frankfurt am Main. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Robert Levin (Hammerklavier) Musik: Wolfgang Amadeus Mozart

