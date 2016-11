Classica 20:15 bis 23:00 Oper Rossini, La donna del lago GB 2013 Stereo 16:9 Merken Aus dem Royal Opera House Covent Garden, London: "La donna del lago" (Die Dame vom See) von Gioachino Rossini (1792-1868). Musikalische Leitung: Michele Mariotti - Inszenierung: John Fulljames. Mit Joyce DiDonato (Elena), Juan Diego Flórez (König von Schottland), Daniela Barcellona (Malcolm), Simón Orfila (Douglas). Die Geschichte von der schönen schottischen Rebellentochter Elena, in die sich der König unerkannt verliebt, ist die romantischste aller Rossini-Opern. Liebe, Eifersucht, politische Fehden und königliche Großmut bestimmen die Handlung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Joyce DiDonato (Elena) Juan Diego Flórez (König von Schottland) Daniela Barcellona (Malcolm) Simón Orfila (Douglas) Originaltitel: Rossini: La donna del lago Musik: Gioachino Rossini