MGM 23:45 bis 01:10 SciFi-Film Space Invaders USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Studenten Mike (Grant Cramer) und Debbie (Suzanne Snyder) entdecken, dass außerirdische Clowns mit einem als Zirkuszelt getarnten Raumschiff auf der Erde gelandet sind. Die Aliens suchen sich menschliche Opfer, die sie in Kokons aus Zuckerwatte einspinnen. Zum Glück ist Debbies Ex-Freund Polizist, und so nehmen die drei den Kampf gegen die Invaders auf. - Bizarrer Sci-Fi-Trash vom Designer der "Critters"-Monster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Cramer (Mike Tobacco) Suzanne Snyder (Debbie Stone) John Allen Nelson (Dave Hanson) Royal Dano (Gene Green) John Vernon (Curtis Mooney) Peter Licassi (Paul Terenzi) Michael Siegel (Rich Terenzi) Originaltitel: Killer Klowns from Outer Space Regie: Stephen Chiodo Drehbuch: Charles Chiodo, Stephen Chiodo Kamera: Alfred Taylor Musik: John Massari Altersempfehlung: ab 18