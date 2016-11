MGM 22:05 bis 23:45 Abenteuerfilm Auf der Jagd nach dem verlorenen Gold USA 1969 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Abenteurer Pat (Burt Reynolds) lebt auf den Philippinen. Eines Tages erfährt er, dass US-Soldaten während des Zweiten Weltkriegs hier in einer Inselfestung einen Goldschatz vor den Japanern versteckt haben. Um sich das Gold zu schnappen, muss Pat jedoch die Veteranen rekrutieren, die damals an der Aktion beteiligt waren. - Handfester Abenteuerfilm mit einem jungen Burt Reynolds (damals noch ohne Bart). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Reynolds (Pat Morrison) Anne Francis (Bobby Jones) Vic Diaz (Jesus Jimenez Riley) Jeff Corey (Wombat) Lyle Bettger (Hansen) Rodolfo Acosta (Draco) Clarke Gordon (Trev Jones) Originaltitel: Impasse Regie: Richard Benedict Drehbuch: John C. Higgins Kamera: Mars B. Rasca Musik: Philip Springer