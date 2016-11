Sky Comedy 15:10 bis 16:45 Komödie Von Bollywood nach Hollywood USA 2007 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken An ihrem 30. Geburtstag steht für die naive Shalini fest: Sie verlässt ihr indisches Heimatdorf und geht nach Amerika. Dort will sie den ihr versprochenen Mann heiraten. Doch der hat kein Interesse mehr. Als sie Hollywood-Produzent Rob kennenlernt, wittert der seine Chance: Er will aus der unscheinbaren Shalini den Filmstar Shelley machen. Farbenfrohe Culture-Cross-Romanze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beau Bridges (Gary Gordon) Namrata Singh Gujral (Shalini Singh / Shelley Picante) Brad Raider (Rob Shorwell) Shaheen Khan (Kirat J. Singh) Phillip Rhys (Neil "Neelu" Brar) Ronreaco Lee (Blaine) Wil Wheaton (Alan Smithee) Originaltitel: Americanizing Shelley Regie: Lorraine Senna Drehbuch: Namrata Singh Gujral Kamera: Christo Bakalov Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12