Sky Comedy 12:00 bis 13:40 Komödie My Big Fat Greek Summer USA, E 2009 Stereo 16:9 Die griechisch-amerikanische Geschichtsprofessorin Georgia (Nia Vardalos) hat genug davon als Dauer-Single ignoranten Touristen (u. a. Richard Dreyfuss) die archäologischen Schätze Griechenlands zu zeigen. Doch ihre letzte Tour hat es in sich: Das Hotel ist die letzte Bruchbude, die bunt gemischte Touri-Gruppe nur am nörgeln und der zottelige Busfahrer heißt tatsächlich "Poupi Kakas" (Alexis Georgoulis). Doch nach und nach wächst die Gruppe zusammen und auch Georgia findet noch einiges zu entdecken. - "My Big Fat Greek Weeding"-Star Nia Vardalos in einer charmanten Culture-Clash-Komödie. Schauspieler: Nia Vardalos (Georgia) Richard Dreyfuss (Irv) Alexis Georgoulis (Poupi Kakas) Alistair McGowan (Nico) Harland Williams (Big Al) Rachel Dratch (Kim) Caroline Goodall (Dr. Tullen) Originaltitel: My Life in Ruins Regie: Donald Petrie Drehbuch: Mike Reiss Kamera: José Luis Alcaine Musik: David Newman