Sky Krimi 17:40 bis 18:30 Actionserie Notruf Hafenkante Folge: 151 Karambolage (1) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Großeinsatz für die Polizisten und Notärzte von der Hafenkante: In Hafennähe werden sechs Autos in einen Unfall verwickelt. Für PK-21-Mitarbeiter Mattes kommt es überraschend, dass seine Mutter in einem der Autos saß. Jeder der Zeugen sagt etwas anderes über den Unfallhergang aus. Mattes beginnt auf eigene Faust nachzuforschen. - Im Anschluss Teil 2 der Episode "Karambolage". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanna Englund (Melanie Hansen) Matthias Schloo (Mattes Seeler) Rhea Harder-Vennewald (Franzi Jung) Bruno F. Apitz (Hans Moor) Peer Jäger (Martin Berger) Harald Maack (Wolle) Gerit Kling (Dr. Jasmin Jonas) Originaltitel: Notruf Hafenkante Regie: Rolf Wellingerhof Drehbuch: David Ungureit Kamera: Constantin Kesting Musik: Michael Soltau Altersempfehlung: ab 12