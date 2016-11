Sky Krimi 11:40 bis 12:30 Krimiserie R.I.S. - Die Sprache der Toten Die nackte Wahrheit D 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Stefan Bergmann stirbt durch eine Bombe, die in einer Videokassette versteckt ist. Philip verdächtigt einen früheren Kollegen als Täter, aber alle Ermittlungen in diese Richtung führen zu keinem konkreten Ergebnis. Allmählich dämmert es Philip, dass sein totgeglaubter Schwager Jacques Villenbrock hinter den Anschlägen stecken könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Weigend (Philip Jacobi) Hansa Czypionka (Paul Schneider) Tillbert Strahl-Schäfer (Timo Braun) Proschat Madani (Judith Karimi) Jana Klinge (Marie Severin) Denis Petkovic (Benno Wilms) Nicole Marischka (Dr. Stefanie Peters) Originaltitel: R.I.S. - Die Sprache der Toten Regie: Winfried Bonengel Drehbuch: Barbara Petronio, Jeanet Pfitzer, Leonardo Valenti Kamera: Roman Nowocien