Heimatkanal 23:10 bis 23:55 Familiensaga Forsthaus Falkenau Hetzjagd D 2003 Stereo Merken Unter den Waldarbeitern kursieren Gerüchte. Könnte es tatsächlich ein Wolf sein, der in Martin Rombachs Revier im Küblacher Wald wildert und einiges Unheil anrichtet? Als nicht nur Oma Hertas Schokoladenkuchen verschwindet, Katharina in eine bedrohliche Situation gerät, muss Förster Rombach etwas unternehmen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Nora von Collande (Dr. Susanna Rombach, gesch. Mangold) Bruni Löbel (Herta Bieler verw. Stolze geb. Gutenberg) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus Rombach) Nicole Schmid (Ricarda "Rica" Rombach) Nikolai Bury (Peter Rombach geb. Bellinghaus) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner