Spiegel Geschichte 02:30 bis 03:25 Dokumentation Juden und Muslime Trennen, verbrennen: 1789-1945 F 2010 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Mit dem Erstarken des Bürgertums zum Ende des 18. Jahrhunderts wachsen auch die Bürgerrechte der Juden. Dennoch sind sie Opfer gewalttätiger Verfolgungen, die in der Shoah gipfeln und die zahlreiche Juden zwingen, in den Nahen Osten auszuwandern. Europa ist Schauplatz der Weltgeschichte: Das Bürgertum beginnt sich zu emanzipieren, es kommt zur Französischen Revolution, die sich dem absoluten Machtanspruch der Monarchie entgegenstellt. In den sich entwickelnden Nationalstaatsbewegungen versuchen die Bürger, politische Mitbestimmung durchzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Juifs et Musulmans. Si loin, si proche Regie: Karim Miské Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 384 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 114 Min. Scarlett

Liebesfilm

Tele 5 02:30 bis 04:00

Seit 54 Min.