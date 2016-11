Sky Bundesliga 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Ingolstadt 04 - VfL Wolfsburg, 12. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Maik Walpurgis feierte einen perfekten Einstand in der Bundesliga. Nicht nur, dass der neue Ingolstädter Trainer sein erstes Spiel mit 1:0 in Darmstadt gewann und damit für den ersten Saisonsieg des FCI verantwortlich war. Der bis dato nur echten Experten bekannte 43-Jährige lieferte zudem den Spruch der Woche: "Die Spieler dürfen in so einer Situation nicht alles glauben, was sie denken", erklärte Walpurgis, wie er dem Team neues Selbstvertrauen einflößte. Während der Trainerwechsel sich für den FCI bezahlt gemacht hat, ist diese Wirkung in Wolfsburg schon wieder verpufft. Sein erstes Spiel nach der Beförderung zum Chef-Coach verlor Valérien Ismaël mit 0:1 gegen Schalke. Kommentar: Holger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie