KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Der kleine Drache Kokosnuss Das Höhlenmonster / Spannend ohne Ende D 2014-2015 2016-11-30 10:50 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Das Höhlenmonster: Ein grauseliges Monster hat sich in Balduins Höhle eingenistet. Nun weiß der Arme nicht, wo er bleiben soll. Ist doch klar, dass er bei Kokosnuss zu Hause einziehen darf. Oder etwa nicht? Eine Nacht und keine Sekunde länger, entscheiden Mette und Magnus. Denn Balduin, so nett er vielleicht ist, stinkt erbärmlich! Nun denn, Kokosnuss, Oskar und Matilda bleibt nichts anderes übrig. Dann werden sie das Monster eben aus Balduins Höhle vertreiben müssen. Spannend ohne Ende: Gerade ist das neuste gruselige Schreckensschrei-Buch erschienen und jeder will es lesen. Nach Kokosnuss steht Matilda auf der Warteliste der Bücherei, aber plötzlich verschwindet das Buch. Wer will sich nur auf diese gemeine Art vordrängeln? Während Oskar die Schattenwesen aus den Büchern für die Täter hält, suchen Kokosnuss und Matilda lieber nach realen Verdächtigen. Aber wen sie auch fragen, das Buch bleibt verschwunden. Da fällt Magnus vom Dach ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Drache Kokosnuss Regie: Elena Miroglio, Hubert Weiland Drehbuch: Verena Bird, Emma Collins, Richard Brookes, Jonathan Evans, Jimmy Hibbert, Anna Knigge, Mark Slater