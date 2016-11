KI.KA 15:00 bis 15:25 Kinderserie Die Zeitfälscherin Die Reise beginnt DK 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Reise beginnt: Unabsichtlich hat Sofie die beiden Geheimagenten zu Dixie geführt, so dass er sofort verschwinden muss. Sofie beschließt, ihn zu begleiten. Um den Verfolgern zu entkommen, bleibt ihnen nur Dixies geheimnisvolles Quad, das Sofie an ihren Gyro erinnert. Sie gibt beim Programmieren der Maschine das Jahr 1984 ein, so dass sie sich unfreiwillig auf eine Zeitreise begeben. Sofie begegnet ihrem Vater als Teenager und ihrer Oma als junge Frau. Und sie trifft Oma Esther, die Mutter ihrer Mutter, die schon vor ihrer Geburt gestorben ist. Sofie ist das alles unheimlich, und sie will wieder nach Hause. Allerdings braucht der Gyro dafür Treibstoff, und Dixie hat keine Ahnung, wo er den herbekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Knutzon (Alfred) Jasper Møller Friis (Birk) Jonas Kriegbaum (brauner Agent) Amanda Rostgaard Phillipsen (Camilla jung) Hannibal Harbo Rasmussen (Dixie) Susanne Storm (Mondschein) Bebiane Ivalo Kreutzmann (Sofie) Sprecher: Douglas Welbat (Alfred) Ulrike Johannson (Mondschein) Franciska Friede (Sofie) Originaltitel: Tidsrejsen Regie: Kaspar Munk Drehbuch: Poul Berg, Lars Feilberg, Iben Gylling, Peter Hansen, Philip Lazebnik, Kaspar Munk, Adam Neutzsky-Wu Musik: Flemming Nordkrog