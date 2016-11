KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Verbotene Geschichten - Als Jesus unerwünscht war Der Ausbruch IRL, USA 1995 Stereo Live TV Merken Der Ausbruch: Erzählt werden die Erlebnisse der Christenkinder Ana, Cyrus, Justin, Marcus und Zakkai im Alten Rom während der Herrschaft des Kaisers Nero. Dieser richtet seine ganze Wut gegen die Christen, denn sie glauben an einen König, der über dem Cäsaren, dem Kaiser Nero, steht. Nachdem er die Stadt Rom in Brand stecken ließ, schiebt er die Schuld auf die Christen und startet eine Kampagne, um sie auszulöschen. Familien werden getrennt, viele Kinder heimatlos zurückgelassen und Tausende in die Sklaverei verkauft. Einige Kinder finden Schutz in der Obhut von Ben und Helena, einem römischen Bäcker und seiner Frau, nachdem sie dem furchtbaren Feuer und den vorrückenden Soldaten Neros entkommen sind. Ben berichtet vom Leben und Wirken Jesu und achtet darauf, dass die Biblischen Erzählungen aus dem Heiligen Land nicht in Vergessenheit geraten. Die Kinder lernen eine geheime Untergrundorganisation wagemutiger Frauen und Männer kennen, die ihr Leben riskieren, um sich gegenseitig zu helfen und die Geschichte von Jesus zu verbreiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Story Keepers Regie: Jimmy T. Murakami