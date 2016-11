KI.KA 06:10 bis 06:15 Magazin Kikaninchen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Kikaninchen und Anni besuchen die Tiere auf dem Bauernhof. Aber was ist denn in der Schnipselwelt los? Die Ziege meckert in der Hundehütte, das Schaf hockt im Storchennest? Und eine Ente soll den Pflug ziehen! Hoffentlich bringen die beiden etwas Ordnung auf diesen verrückten Bauernhof? KiKANiNCHEN immer montags bis freitags zwischen 6:10 Uhr und 10:25 Uhr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kikaninchen Regie: Manuela Stacke, Ute Hilgenfort, Patrick Schlosser Drehbuch: Anke Klemm, Sandra Kasunic, Carmen d'Avis, Anna Knigge, Robert Rausch, Roland Fauser, Annette Walthe Musik: Udo Schöbel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 284 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 44 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 44 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 44 Min.